К юбилею народного артиста Фуада Османова

В Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре имени Самеда Вургуна в Баку 16 марта 2024 года состоится премьера спектакля "ROCK-N-ROLL на закате" по пьесе Михаила Хейфеца, сообщили Day.Az в пресс-службе театра.

Постановка приурочена к 60-летнему юбилею народного артиста Азербайджана, известного актера Фуада Османова.

Руководителем постановки является народный артист Азербайджана Александр Шаровский, режиссер-постановщик - народный артист Фуад Османов, художник по декорациям - заслуженный работник культуры Александр Федоров, художник по костюмам - заслуженный работник культуры Ольга Аббасова, над музыкальным оформлением работает Фуад Османов, хореограф - заслуженная артистка Мария Дубовицкая, художник по свету - Николай Рудычев, ассистент режиссера - Ланита Афонина.

Роли в спектакле исполнят народный артист Фуад Османов, артисты театра Саида Велибекова, Илькин Мехтиев, Иоанна Ферштандт, Олеся Гасымова, Тамерлан Абдуллаев и Тамилла Абуталыбова.

"ROCK-N-ROLL на закате" - это лирическая комедия, представляющая собой смешную и немного грустную историю взаимоотношений двух совершенно разных по характеру немолодых людей, которые случайно знакомятся в танцевальной студии.

Они начинают встречаться, лелея надежду, что однажды настанет день, когда они всё-таки станцуют настоящий рок-н-ролл, ставший для них символом ухода от одиночества и образом того, что жизнь не закончена и в любом возрасте есть место для надежды и чувств.

Зрителям предстоит увидеть волнующий спектакль, полный ожидания, надежд, самолюбия и доверия, а также ощутить, выражаясь словами самого автора, "вечный конфликт и вечное притяжение".

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