Состоялась научная конференция, посвященная 90-летнему юбилею заслуженного деятеля искусств, профессора Аиды Тагизаде

В Концертном зале им. У.Гаджибейли Союза композиторов Азербайджана состоялось торжественное мероприятие, посвященное 90-летнему юбилею известного ученого-музыковеда, педагога, заслуженного деятеля искусств, члена Союза композиторов республики Аиды Зейнал гызы Тагизаде, сообщает Day.Az.

Вечер вступительным словом открыла Председатель Союза композиторов, Народная артистка, член-корреспондент НАНА, профессор Франгиз Ализаде. Она отметила, что "многолетняя творческая и научная деятельность Аиды Тагизаде является существенным вкладом в национальное музыковедение. Ее исследования, посвященные творчеству Узеира Гаджибейли, Джевдета Гаджиева, Солтана Гаджибекова, Акшина Ализаде занимают почетное место в современной музыкальной науке. Ее глубокие статьи, раскрывающие различные грани стиля Кара Караева, Фикрета Амирова, Арифа Меликова, отличаются высоким уровнем профессионального мастерства, художественной выразительностью слога.

Аида Тагизаде всегда принимала активное участие в деятельности Союза композиторов республики, в работе его Съездов, Пленумов, Фестивалей, откликаясь на эти музыкальные события публицистическими статьями в газетах и журналах. Также она выступала с лекциями об азербайджанской музыке на международных симпозиумах и семинарах.

Много лет занимаясь педагогической деятельностью в Азербайджанской консерватории, Аида ханум подготовила немало молодых музыковедов, которые сегодня активно работают на различных участках музыкальной культуры республики. Большой вклад внесла Аида Тагизаде и в музыкальное образование Турции, где преподавала историю мировой музыки в Билькендском Университете". Завершив свое выступление, Франгиз Ализаде вручила юбиляру приветственный адрес.

Затем с теплыми словами приветствия в адрес юбиляра выступил ректор Бакинской Музыкальной Академии им. У.Гаджибейли, Народный артист СССР, профессор Фархад Бадалбейли, также вручивший Аиде Тагизаде адрес с наилучшими пожеланиями от профессорско-преподавательского состава БМА.

По инициативе Союза композиторов к юбилею Аиды Тагизаде была подготовлена и издана брошюра, в которой получила отражение обширная деятельность известного музыковеда Эта брошюра, а также ряд книг, написанные юбиляром в разные годы, были представлены на специально установленном в зале Союза композиторов стенде.

На мероприятии были заслушаны доклады, в которых раскрылись основные грани творчества Аиды Тагизаде. Секретарь Союза композиторов, заслуженный деятель искусств, профессор Земфира Гафарова рассказала о вкладе Аиды Тагизаде в национальную музыкальную науку. Научной и педагогической деятельности Аиды Тагизаде было посвящено выступление заслуженного деятеля искусств, профессора Зумруд Дадашзаде.

С приветствиями в адрес юбиляра выступили также проректор Национальной консерватории, заслуженный деятель искусств, профессор Лала Гусейнова, композитор, заслуженный деятель искусств, профессор Эльнара Дадашева, заслуженный работник культуры, доктор философии по искусствоведению Сеадет Тахмиразгызы, директор Музыкального колледжа им. С.Гаджибекова г. Сумгаита Сабина Мехтиева.

В музыкальной программе вечера прозвучали фортепианные произведения классиков азербайджанской музыки, творчеству которых А.Тагизаде посвятила свои исследования: "Адажио" Солтана Гаджибекова в исполнении Народной артистки Ульвии Гаджибековой и "Баллада" Джевдета Гаджиева в исполнении лауреата международного конкурса Сабины Мехтиевой.

В заключение вечера, встреченная продолжительными аплодисментами, выступила сама юбиляр. Аида Тагизаде поблагодарила руководство Союза композиторов за проявленное к ней внимание и прекрасную организацию юбилейного мероприятия.

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