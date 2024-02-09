Похищенную картину «Ева» Марка Шагала вернули в галерею Нью-Йорка

Похищенную картину "Ева" Марка Шагала вернули в галерею Carlton Fine Arts, расположенную в центре Манхэттена. Полиция арестовала двух подозреваемых в краже работы, оценочная стоимость которой составляет $100 тыс.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом сообщает Artnet.

Похищение произошло еще в сентябре 2023 года. Трое преступников действовали сообща: они припарковали автомобиль Honda Accord на улице, после чего один из них дошел до галереи, разбил молотком стеклянную входную дверь и схватил полотно. Преступление засняли камеры видеонаблюдения.

Похитителям удавалось скрываться от сотрудников правоохранительных органов несколько месяцев. Только в феврале 2024 года Департамент полиции Нью-Йорка подтвердил, что 59-летний Карлтон Смит и 61-летний Ларри Нестман были пойманы. Третий подозреваемый все еще находится на свободе.

Обоим мужчинам предъявлены обвинения в краже со взломом и преступном хранении украденного имущества, Нестману дополнительно вменяют обвинение в причинении вреда.

Владелец галереи Чарльз Саффати признался, что сначала принял за шутку новость об обнаружении работы. "Это потрясающе. Все равно, что выиграть в лотерею", - отметил он в беседе с изданием NBCN.

На сегодняшний день картина вновь выставлена в галерее.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!