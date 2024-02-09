Впервые в Гяндже будет представлен проект "Наша музыкальная идентичность"
Впервые в Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова в рамках проекта "Наша музыкальная идентичность" (Musiqi kimliyimiz) пройдут вечера, посвященные ашугскому искусству, эпосам, имеющим многовековую историю, сообщили Day.Az в пресс-службе филармонии.
Цель проекта - пропаганда среди молодежи национальных ценностей, представление древнего наследия широкой общественности.
Первый литературно-художественный вечер пройдет 2 марта в 19:00 и будет посвящен памяти выдающегося представителя азербайджанского ашугского искусства, мастера слова и саза Ашуга Алескера. Мероприятие будет организовано совместно с Союзом ашугов Азербайджана.
Билеты можно приобрести в кассах Гянджинской государственной филармонии и онлайн на iticket.az.
Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az.
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