В Баку состоялся концерт, посвященный 180-летию Николая Римского-Корсакова - ФОТО
На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт, посвященный 180-летию со дня рождения великого русского композитора Николая Римского-Корсакова, сообщает Day.Az.
В программе выступил Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под управлением народного артиста Азербайджана, профессора Ялчина Адигезалова.
Солистами программы были Фатима Джафарзаде (сопрано) и Махир Тагизаде (баритон).
Вниманию публики были представлены произведения Николая Римского-Корсакова - симфоническая сюита "Шехерезада", марш из оперы-балета "Млада", ария Грязного и ария Марфы из оперы "Царская невеста" и сюита "Испанское каприччио".
Концертная программа была встречена публикой бурными аплодисментами.
Фото - Кямран Багиров.
Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.
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