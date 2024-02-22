"Властелин колец при свечах" – музыка из знаменитой кинотрилогии в Баку

23 февраля в 20:00 на сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоится концерт Mystery Ensemble под названием "Властелин колец при свечах", сообщает Day.Az.

Слушатели программы погрузятся в мир величественной музыки кинотрилогии "Властелин колец". Виртуозное исполнительское мастерство музыкантов Mystery Ensemble перенесёт их в фантастический мир эльфов, хоббитов и гномов. Концерт станет ярким музыкальным путешествием под завораживающие мелодии всемирно известного канадского композитора Говарда Шора, который удостоен премий "Оскар", "Грэмми", "Золотой глобус" за музыку к кинотрилогии.

Перед началом концерта зрители смогут полюбоваться интерьерами зала при мерцающих свечах, ощутив сказочную атмосферу.

Концерты Mystery Ensemble, проходящие при свечах, наполняют волшебством концертный зал. Mystery Ensemble дарит слушателям уникальный опыт мультисенсорного восприятия живой музыки.

Организаторы концерта - RED EVENTS & Distribution ltd.

Mystery Ensemble - уникальный коллектив, который исполняет самую актуальную музыку. Это живое звучание акустических струнных инструментов, уникальные аранжировки, виртуозные клавишные, а также артистизм и драйв от горящих своим делом профессионалов.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

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