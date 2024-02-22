В Катаре проходят Дни азербайджанской культуры

В столице Катара Дохе проходят Дни азербайджанской культуры, организованные министерством культуры Азербайджана с 21 по 24 февраля, сообщили Day.Az в пресс-службе ведомства.

По этому случаю делегация во главе с министром культуры Адилем Керимли находится с визитом в Катаре. В делегации представлены деятели культуры, художественные коллективы и представители СМИ.

21 февраля на территории торгового центра "Souq Waqif" Дохи состоялось открытие Дней культуры. Это место является популярным для организации мероприятий с красочными коврами и произведениями искусства.

При совместной организации министерства культуры и ОАО "Азерхалча" проходит выставка азербайджанских ковров. На выставке представлены ковры, созданные с использованием около 15 уникальных техник. Официальные лица министерства культуры Катара ознакомились с выставкой.

На выставочной площадке была представлена концертная программа с участием Азербайджанского государственного оркестра народных инструментов, мугамного трио и солистов Государственного ансамбля танца Азербайджана. Концерт был с большим интересом встречен зрителями.

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