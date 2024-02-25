Дни азербайджанской культуры в Катаре завершились грандиозным гала-концертом

В рамках Дней азербайджанской культуры в Катаре, организованных министерством культуры Азербайджана с 21 по 24 февраля, в столице Дохе прошла серия мероприятий с участием видных представителей общественности и деятелей культуры, сообщили Day.Az в пресс-службе ведомства. Делегацию Азербайджана возглавлял министр культуры Адиль Керимли.

В Национальной библиотеке Катара открылась книжная выставка "Культура Азербайджана, имеющая древние корни", состоялась презентация книги "Великий азербайджанский поэт Низами", переведенной на арабский язык выдающимся ученым-востоковедом, академиком Евгением Бертельсом, и прошел вечер "Мухаммед Физули - поэт трех языков".

Выступившие государственный секретарь Катара, президент Национальной библиотеки Катара доктор Хамад бин Абдель Азиз Аль-Кувари и министр культуры Азербайджана Адиль Керимли подчеркнули высокий уровень сотрудничества между странами, охарактеризовав проведение Дней азербайджанской культуры в Катаре как значимое событие.

Было отмечено, что в Азербайджане в этом году празднуется 530-летие азербайджанского классика Мухаммеда Физули. Великий поэт и философ писал свои произведения на азербайджанском, арабском и персидском языках, и проведение 530-летия Мухаммеда Физули впервые за пределами Азербайджана в Катара имеет большое символическое значение.

Директор Азербайджанской национальной библиотеки, профессор Керим Таиров предоставил информацию о сотрудничестве между национальными библиотеками двух стран, отметив важность дальнейшего плодотворного сотрудничества. Было отмечено, что Низами Гянджеви, живший и творивший в XII веке, является одним из уникальных гениев, которых азербайджанский народ подарил мировой культуре. Книга "Великий азербайджанский поэт Низами" переведена на несколько языков. Перевод написанного в 1940 году этого фундаментального научного труда на арабский язык будет способствовать более близкому знакомству всего арабского мира с бесценным наследием великого поэта и мыслителя.

Секретарь Союза писателей Азербайджана Ильгар Фахми рассказал об идейно-художественных особенностях творчества Мухаммеда Физули и его влиянии на литературную мысль в тюрко-исламском мире.

Гостям был показан видеоматериал о жизни и творчестве Мухаммеда Физули. В концертной программе состоялось выступление мугамного трио, были представлены блюда азербайджанской национальной кухни.

Завершились Дни азербайджанской культуры в Катаре грандиозным гала-концертом с участием известных мастеров искусств нашей страны.

На вечере присутствовали министры культуры Азербайджана и Катара Адиль Керимли и шейх Абдулрахман бен Хамад Аль Тани, посол Азербайджана в Катаре Махир Алиев, представители общественности и диаспоры.

В торжественной концертной программе выступили Азербайджанский государственный оркестр народных музыкальных инструментов и Азербайджанский государственный камерный оркестр имени Гара Гараева под управлением дирижера Мустафы Ашурова, народный артист Азер Зейналов (вокалист), заслуженные артисты Наргиз Керимова (вокалист), Бабек Нифталиев (ханенде), Эмиль Афрасияб (фортепиано), Чинара Муталибова (канон), а также Магсад Азизов (балабан), Ибрагим Бабаев (тар), Али Гулиев (саз), Илькин Довлетов, Фатима Джафарзаде, Идрис Гусейнова (уд), Эльнур Микаилов (кяманча) и Айтян Магеррамова (ханенде). Были представлены

народные песни, произведения азербайджанских и арабских композиторов, произведения классиков Узеира Гаджибейли, Фикрета Амирова, Тофига Гулиева, Арифа Меликова, Рауфа Гаджиева, Эмина Сабитоглу, Дадаша Дадашева, Алекбера Тагиева, Гасана Рзаева, Ахаба Абд аль-Вахеда, Фарида аль-Афраша и других. Выступления артистов сопровождались яркими овациями.

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