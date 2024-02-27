В Госфильмофонде создан личный архивный фонд народного артиста Тофига Тагизаде

В Госфильмофонде Азербайджана создан личный архивный фонд народного артиста, кинорежиссера Тофига Тагизаде (1919-1998), сообщили Day.Az в Госфильмофонде.

Создание архивного фонда приурочено к 105-летию со дня рождения Тофига Тагизаде. В архивный фонд вошли личные документы, диплом, почётные грамоты, фотодокументы, материалы из газет и журналов.

Документы, вошедшие в личный архивный фонд, передали зять Тофига Тагизаде, заслуженный артист Азербайджана, актер театра и кино Фирдовси Атакишиев, а также азербайджанские кинематографисты.

Тофиг Тагизаде родился 7 февраля 1919 года в Баку в семье преподавателей. После окончания школы он поступил в Азербайджанский индустриальный институт (сейчас - Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности), но образование не завершил, так как добровольцем ушел на фронт во время Второй мировой войны. После полученного ранения его демобилизовали. Любовь к искусству побудила его поступить на режиссерский факультет ВГИКа (сейчас - Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова).

В качестве режиссера Тофиг Тагизаде снял такие известные фильмы, как "Встреча", "На дальних берегах", "Настоящий друг", "Аршин мал алан", "Красавицей я не была", "Семеро сыновей моих", "Дачный сезон", "Привет с того света".

Тофиг Тагизаде скончался 27 августа 1998 в Баку.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!