На малой сцене Азербайджанского государственного театра юного зрителя, 1 марта в 19.00, будет показан комедийный спектакль "Спустя 35 лет", поставленный по пьесе шведо-финского драматурга, театрального и кинорежиссёра, писателя Бенгта Альфорса "Иллюзионисты", сообщает Day.Az.

По сюжету, известный пожилой артист Кант принимает у себя дома молодую, но не слишком талантливую писательницу Шарлотту. Он устал жить и играть, а она своей пьесой пытается отомстить бросившему ее любовнику. Внезапно в этом человеке засыпает старик и просыпается мужчина. Как говорится, седина в бороду - бес в ребро. Спустя 35 лет у него появляются чувства...

Спектакль поставлен ArtStudiya, которая действует при ТЮЗе. Режиссер-постановщик - Мушфиг Алиев, художник-постановщик - Дмитрий Афанасьев, музыкальное оформление - Заур Рашидов. В ролях - заслуженный артист Эльнур Бахрамхан, Керем Хадызаде и Зюмруд Гулиева.

Для приобретения билетов онлайн https://iticket.az/events/theatre/after-35-years/110993

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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