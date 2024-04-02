Состоялась встреча министров культуры Азербайджана и Беларуси

В рамках Дней культуры Беларуси в Азербайджане министр культуры Азербайджана Адиль Керимли принял делегацию во главе с министром культуры Беларуси Анатолием Маркевичем, сообщили Day.Az в пресс-службе ведомства.

Во время беседы Адиль Керимли подчеркнул успешное развитие связей между Азербайджаном и Беларусью в различных сферах, в том числе в культуре и гуманитарной области, что является следствием взаимного доверия и дружеских отношений между главами государств. Было отмечена значимость проведения Дней культуры Беларуси в Азербайджане в контексте общности истории и культуры, вкладом в развитие отношений, определены широкие перспективы для дальнейшего плодотворного сотрудничества в различных сферах, в частности, в киноиндустрии, библиотечном деле, музыки и т.д. Создание двусторонней рабочей группы будет иметь важное значение для вступления сотрудничества в сфере культуры в новый этап.

Анатолий Маркевич выразил признательность за теплый прием и гостеприимство, выразив желание видеть Азербайджан регулярным участником традиционных культурных проектов, реализуемых в Беларуси, Минской международной книжной выставки-ярмарки, музыкального фестиваля "Славянский базар" в Витебске и Минского международного кинофестиваля "Листопад". Были обсуждены вопросы участие белорусской стороны в VI Всемирном форуме по межкультурному диалогу, который пройдет в Баку с 1 по 3 мая.

Стороны обменялись мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес, обменялись памятными сувенирами.

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