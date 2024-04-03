Во Дворце Гейдара Алиева состоялось торжественное открытие Дней культуры Беларуси в Азербайджане

Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная церемония открытия Дней культуры Беларуси в Азербайджане, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Среди гостей были государственные и общественные деятели, представители культуры и науки, творческой интеллигенции и молодежи, дипломатических миссий. Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Беларуси.

Выступивший на открытии министр культуры Азербайджана Адиль Керимли подчеркнул, что данное событие является прекрасным свидетельством дружбы и культурного обмена между странами.

"Торжественная церемония открытия Дней культуры Азербайджана во Дворце Гейдара Алиева является значимым событием, проявлением глубокого уважения к памяти великого лидера Гейдара Алиева, который сыграл ключевую роль в налаживании отношений между нашими странами, в результате чего сложились крепкие традиционные узы сотрудничества и взаимной поддержки. За последнее время предприняты значимые решения для развития культурных связей между двумя странами, которым способствовали регулярные визиты президентов Азербайджана и Беларуси. Проведение дней культуры и реализация совместных проектов имеет огромное значение, поскольку они позволяют двум народам глубже ознакомиться с культурным наследием Беларуси и Азербайджана. У нас есть огромный потенциал для дальнейшего плодотворного культурного сотрудничества", - отметил Адиль Керимли.

Министр культуры Беларуси Анатолий Маркевич подчеркнул, что белорусско-азербайджанское культурное сотрудничество основано на глубоких традициях и истории, нацелено далеко в будущее.

"Мы высоко ценим достигнутый уровень, но прекрасно понимаем, что впереди еще очень большой путь, который приведет к осуществлению очень важных и масштабных совместных культурных проектов. Очень приятно, что сфера культуры оказывает самое серьезное воздействие на укрепление дружбы между нашими народами. Одним из подтверждением этому стало появление именной звезды известного азербайджанского певца и композитора Полада Бюльбюльоглу на Аллее звезд "Славянского базара в Витебске". В Беларуси всегда рады видеть талантливых и ярких азербайджанских артистов на всех площадках страны", - отметил Анатолий Маркевич.

В это время за кулисами шла подготовка к праздничному гала-концерту. Артисты с большим настроем готовились к выступлениям с красочной программой.

В концертной программе приняли участие Государственный академический ансамбль танца Беларуси под управлением народного артиста Валентина Дудкевича, Белорусский государственный ансамбль "Песняры", заслуженная артистка Беларуси, телеведущая и певица Виктория Алешко, солисты оперы Большого театра Беларуси Дарья Горожанко и Денис Янцевич, цимбалистки и другие мастера искусств, которые представили народные песни и танцы, классические произведения.

Выступления сопровождались овациями и цветами. На вечере было также почтена память героев- азербайджанцев, которые принимали участие в освобождении Беларуси от фашистских оккупантов в период Великой Отечественной войны. В освобождении Беларуси сражались тысячи солдат-азербайджанцев, породненных с белорусским народом пролитой кровью в боях и горечью потерь. Также была отмечена деятельность видных представителей культуры Азербайджана и Беларуси, способствующих сближению народов.

Среди выступавших были и азербайджанцы, граждане Беларуси - обладатель первой премии XXXII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск" Самир Елчиев и обладательница медали Франциска Скорины, известная певица Гюнешь Абасова, которая восемь лет не была на исторической родине и поэтому представила премьеру трогательной композиции на азербайджанском языке "Vətən" (Родина). Интересным оказалось и выступление Шамиля Ашрафова вместе со своей невестой Викторией Мороз представил азербайджанский народный танец "Naz eləmə".

И завершился вечер потрясающим сюрпризом, когда все участники вышли на сцену и в исполнении группы "Песняры" на азербайджанском языке была представлена песня легендарного Муслима Магомаева "Азербайджан". Зрители стоя приветствовали артистов, которые подарили замечательный вечер мира, дружбы и большого праздника.

Фото - Вугар Иманов и Рамин Асланов.

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