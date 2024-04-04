Одним вечером в музее - музыкальный портрет Исмаила Гаджибекова

В рамках совместного проекта Бакинского общества современной музыки и Музейного центра состоялся очередной концерт-портрет цикла "Музыкальные вечера в музее", посвященный творчеству композитора Исмаила Гаджибекова (1949 - 2006), сообщает Day.Az.

Модератор, музыковед Шафагат Мамедова рассказала о жизни и творчестве Исмаила Гаджибекова, гостям были представлены камерные произведения композитора. В концертной программе выступили Cadenza Contemporary Orchestra под управлением заслуженного артиста Эйюба Гулиева, солисты - народная артистка Ульвия Гаджибекова (фортепиано), заслуженные артисты Фарида Мамедова (сопрано), Хуршид Абдуллаева (клавесин), музыканты - Мирхалид Мамедзаде (флейта), Мамед Раджабли (кларнет), Немят Танрывердиев (тромбон), Умид Мустафазаде, Фатима Насирли, Али Амишов (скрипка), Эсмер Керимли (виолончель), Афаг Гараева (фортепиано).

Исмаил Гаджибеков - азербайджанский композитор, превративший неоклассицизм в одну из неотъемлемых составляющих своего творчества. В результате переработки ашугской музыки, а также синтеза полифонических стилей и приемов, свойственных западноевропейской музыке (в совершенстве освоенной композитором), неоклассицизм в его творчестве проявился с присущей ему ясностью и четкостью форм. Гаджибеков, получивший композиторское образование в классе Гара Гараева, с 1974 года и до конца жизни преподавал композицию в Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли.

Исмаил Гаджибеков является автором "Страниц из альбома", "Трех идиллий", "Концертштюка", "Концертино", "Узоров" для симфонического оркестра и ряда других произведений, ставших важной частью музыкального наследия Азербайджана. Ярким примером национального неоклассицизма считается фортепианная рапсодия "Джанги".

Основной целью проекта "Музыкальные вечера в музее" является организация концертов-портретов азербайджанских композиторов и освещение особенностей их творчества. Большая часть времени уделяется презентации авторской музыки. В рамках проекта были организованы концерты-портреты таких азербайджанских композиторов, как Тахир Ибишев, Рахиля Гасанова и Хайям Мирзазаде.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!