Музыка, импровизация, юмор

В зале Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли 21 апреля состоится показ интерактивного музыкального спектакля "Синий трактор", сообщает Day.Az.

Музыкальная постановка "Синий трактор" - это увлекательное путешествие с любимыми героями. Главные персонажи постановки - Синий трактор, Профессор Кислых Щей и другие.

Любимые песни и герои, импровизация, юмор - спектакль не оставит равнодушными как детей, так и их родителей.

Показ состоится 21 апреля в 11.00 и 13.30.

Билеты можно приобрести в кассах города и онлайн по ссылке: https://iticket.az/ru/events/kids/blue-tractor-z

Телефон для справок: (051) 303 35 40.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

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