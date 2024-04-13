Музыка, импровизация, юмор – в Баку покажут спектакль "Синий трактор"
В зале Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли 21 апреля состоится показ интерактивного музыкального спектакля "Синий трактор", сообщает Day.Az.
Музыкальная постановка "Синий трактор" - это увлекательное путешествие с любимыми героями. Главные персонажи постановки - Синий трактор, Профессор Кислых Щей и другие.
Любимые песни и герои, импровизация, юмор - спектакль не оставит равнодушными как детей, так и их родителей.
Показ состоится 21 апреля в 11.00 и 13.30.
Билеты можно приобрести в кассах города и онлайн по ссылке: https://iticket.az/ru/events/kids/blue-tractor-z
Телефон для справок: (051) 303 35 40.
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