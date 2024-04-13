Скончался заслуженный артист Азербайджана Намис Ширмамедов

На 62 году жизни после продолжительной болезни скончался артист театра и кино, актер и режиссер Сумгайытского государственного драматического театра, заслуженный артист Намис Ширмамедов, сообщает Day.Az.

Намис Ширмамедов родился 3 апреля 1962 года. Выпускник актёрского факультете Азербайджанского университета культуры и искусств. В 1983-1989 годах работал в Сумгайытском государственном драмтеатре. Затем по приглашению народного артиста Гасанаги Турабова служил в Азербайджанском государственном национальном драматическом театре.

В 1997 году вернулся в Сумгайытский государственный драмтеатр, где выступал в качестве актера до 2008 года. Н.Ширмамедов исполнял преимущественно роли драматического характера. С 2008 года работал режиссером-постановщиком театра.

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