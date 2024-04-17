В Музейном центре пройдет вечер Эльмира Мирзоева ""Свадебка" Игоря Стравинского и архетипическое начало русской музыки"

Бакинское общество современной музыки и Музейный центр приглашают всех желающих на лекцию композитора, музыковеда и культуролога Эльмира Мирзоева ""Свадебка" Игоря Стравинского и архетипическое начало русской музыки", передает Day.Az.

Вечер пройдет 19 апреля в 16:00 в Музейном центре (актовый зал, 3-й этаж). Эльмир Мирзоев расскажет о произведении "Свадебка" (1923 год), представленном Игорем Стравинским на премьере в Париже, историческом и эстетическом контексте произведения, а также о его месте в культурной истории.

Эльмир Мирзоев получил образование по специальности "композитор" в Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (класс профессора Фараджа Караева) и в процессе обучения принимал активное участие в международных программах, мастер-классах, семинарах и курсах. Преподавал в Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (1998-2002) и в Кёльнской консерватории (2007), а также проводил лекции в таких странах, как Германия, Грузия, Чехия, Узбекистан и Турция. Он также был одним из организаторов ансамбля SoNoR, первого коллектива современной музыки в постсоветской эпохе, основанного в 1995 году.

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