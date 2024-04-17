В Агдаше прошел концерт, посвященный 100-летию видного композитора Сулеймана Алескерова

В рамках проекта "Xalqın mədəni sərvəti" (Культурное достояние народа), посвященного 100-летию видного азербайджанского композитора, народного артиста Сулеймана Алескерова и организованного Гянджинской государственной филармонией имени Фикрета Амирова, в Центре Гейдара Алиева города Агдаш была представлена концертная программа, сообщили Day.Az в пресс-службе филармонии. Вечер был проведен при поддержке Центрально-Аранского регионального управления культуры.

Во время концерта в сопровождении ансамбля народных инструментов "Xarı Bülbül", состоящего из коллективов мингячевирских городских музыкальных школ, и ансамбля народных инструментов "Aran", состоящего из коллективов Евлахского городского культурного центра и музыкальных школ, были представлены произведения Сулеймана Алескерова.

Материал об открытии по ссылке.

Напомним, что ранее в рамках проекта "Культурное достояние народа" были представлены мероприятия, посвященные классикам композиторского искусства Фикрету Амирову и Гара Гараеву и мастеру мугамного искусства Джаббару Гаръягдыоглу.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

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