В Гяндже представлена серия мероприятий, посвященных 100-летию Сулеймана Алескерова

В рамках проекта "Xalqın mədəni sərvəti" (Культурное достояние народа) в Гяндже с 15 по 20 апреля представлена серия мероприятий, посвященных 100-летию выдающегося азербайджанского композитора, народного артиста Сулеймана Алескерова и организованных Гянджинской государственной филармонией имени Фикрета Амирова при поддержке министерства культуры, Союза композиторов Азербайджана, Азербайджанской национальной консерватории, Гянджа-Дашкесанского, Центрально-Аранского, Ширван-Сальянского, Шеки-Загатальского, Газах-Товузского региональных управлений культуры, сообщили Day.Az в пресс-службе филармонии.

Открытие прошло в Центре Гейдара Алиева и началось с конференции, где обсуждались темы "Оперетты Сулеймана Алескерова", "Песни и романсы Сулеймана Алескерова", "Оперное творчество Сулеймана Алескерова", "Традиции симфонизма Сулеймана Алескерова" и др.

Следующими мероприятиями стали концертные программы с участием образовательных школ и центров искусств Гянджи, Геранбойского, Самухского, Дашкесанского, Гёйгёльского районов, проведенные в Центре Гейдара Алиева и Гянджинском государственном драматическом театре.

Напомним, что ранее в рамках проекта "Культурное достояние народа" были представлены мероприятия, посвященные классикам композиторского искусства Фикрету Амирову и Гара Гараеву и мастеру мугамного искусства Джаббару Гаръягдыоглу.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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