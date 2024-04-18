Азербайджанская художница Маргарита Керимова-Соколова удостоена премии Леонардо да Винчи в Милане

Известная художница Маргарита Керимова-Соколова удостоена престижной международной премии по искусству Леонардо да Винчи (Special Edition Gold).

Церемония награждения прошла в Национальном музее науки и техники "Леонардо да Винчи" в Милане, сообщила Day.Az художница. Музей является одним из крупнейших в Европе. Здесь собрана самая большая коллекция моделей машин, выполненных по рисункам Леонардо да Винчи.

Высокой награды были удостоены специально отобранные художники со всего мира. Маргарита Керимова-Соколова представляла Азербайджан, а ее работа "Feeling and reason" вошла в международный каталог организаторов премии.

"Живя в Германии уже около 30 лет, получая награды на всех художественных выставках, в каталогах и книгах, я всегда презентую свою родину Азербайджан. Вот и на сей раз, когда сначала прозвучало имя моей страны, а потом мое имя, раздались аплодисменты. Я встала и медленно пошла к сцене, ощущая какое-то сложное чувство: смесь гордости, волнения, ответственности и чего-то еще непередаваемого. Я улыбалась сквозь слезы радости. Это счастливый момент", - сказала Trend Life художница.

Маргарита Керимова-Соколова родилась в Баку. Она является выпускницей художественно-графического факультета Кубанского государственного университета (Краснодар, Россия) и Академии художеств имени И.Репина (Санкт-Петербург, Россия), членом Союза художников Азербайджана и СССР (с 1969 года), Международной федерации художников при ЮНЕСКО, Международного художественного фонда Российской академии художеств, вице-президентом Международного фонда эстетического развития, членом Международной ассоциации художников, академиком Всемирной художественной академии "Новая эра", лауреатом международных проектов.

В 1994-1995 годах Керимова-Соколова жила и работала в США (Филадельфия, Нью-Йорк, Чикаго), а с 1995 года проживает в Кёльне (Германия). Выставки ее работ с большим успехом проходили во многих странах мира, ее картины находятся в известных музеях мира и частных коллекциях.

Керимова-Соколова является обладательницей престижных международных премий имени Донателло, Караваджо, Леонардо да Винчи и т.д.

Отметим, что ее прадедом был известный русский художник, живописец-жанрист и портретист, академик Императорской Академии художеств Иван Соколов.

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