Долгожданный эстрадный сольный концерт "Песне моей поверь" народного артиста Азербайджана, солиста Большого театра России, золотого голоса легендарной команды КВН "Парни из Баку" Эльчина Азизова состоится уже 3 мая во Дворце Гейдара Алиева, сообщает Day.Az.

- Эльчин, 3 мая состоится Ваш первый сольный концерт в Баку во Дворце Гейдара Алиева с эстрадной программой "Песне моей поверь". Расскажите, пожалуйста, про концерт.

- Признаюсь, для меня это очень долгожданный концерт. Дворец Гейдара Алиева связан с невероятно важным этапом моей жизни, с моей любимой командой КВН "Парни из Баку" и я чувствую трепет, думая о том, что скоро опять окажусь на родной сцене. Видимо, сейчас пришло время моего сольного музыкального концерта, где, безусловно, будут и шутки. Как же без них?! Я с нетерпением жду встречи с родной, я бы даже сказал домашней публикой.

- Почему Вы выбрали именно эстрадную программу, а не классическую?

- На протяжении последних лет я неоднократно приезжал в Баку и исполнял классические произведения из своего оперного репертуара. Возможно поэтому мне захотелось сделать свой первый сольный концерт с абсолютно новой программой, более популярной, скажем так. В программе будут исполнены всеми любимые песни из репертуара Муслима Магомаева, а также песни, которые я исполнял в роли Великолепного Мандрила на шоу "Маска" на НТВ. Также я включил песни Тофига Кулиева, Полада Бюльбюльоглу, Льва Лещенко, Рината Ибрагимова и Яака Йолы. Зрителей ждет большой концерт, к которому мы активно готовимся вместе с лучшими эстрадно-джазовыми музыкантами России.

- Какая Ваша любимая песня из репертуара Муслима Магомаева?

- Для меня все песни прекрасны. Конечно же, есть какой-то топ самых любимых и, наверное, выделить я могу именно ту, которая стала названием самого концерта - "Песне моей поверь" на музыку Полада Бюльбюльоглу с потрясающими стихами Михаила Щербаченко. Я не знаю почему, но я в нее влюбился. Она мне близка по энергетике, по музыкальности, по состоянию.

- Выступать на своей родине, в любимом городе Баку волнительно?

- Выступать мне волнительно всегда, а на родине особенно. Это и волнение, и трепет, и целая палитра эмоций. Я же буду петь дома, а это всегда очень ответственно. Я жду своих друзей, гостей, а также гостей нашего города, я жду вас всех 3 мая в Баку во Дворце Гейдара Алиева. Начало в 20:00. Приходите, проведем время вместе!

Билеты по ссылке https://iticket.az/ru/events/concerts/elchin-azizov-believe-my-song/113073

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Материал представлен пресс-службой Эльчина Азизова