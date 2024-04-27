Триумф Эмиля Афрасияба на международном конкурсе Golden Time Talent в Лондоне

Заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов, пианист, джазмен и композитор Эмиль Афрасияб с большим успехом принял участие в 56-м международном онлайн-конкурсе Golden Time Talent, который проводится в Лондоне с участием представителей более семидесяти стран мира, сообщает Day.Az.

Эмиль Афрасияб занял первые места в трех категориях - Pop vocals, Keyboard instruments -1, Keyboard instruments -2 и удостоен Гран-при Golden Time Talent.

Golden Time Talent - мировой лидер в организации международных конкурсов и фестивалей для творческих коллективов и сольных исполнителей. Миссия конкурса - развивать и популяризировать уникальных, талантливых людей со всего мира.

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