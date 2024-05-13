Фестиваль "Харыбюльбюль" в Лачине с концертной программой "Sələflər və xələflər"

Начавшийся в Шуше VII Международный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль", организованный Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры, 13 мая продолжился в Лачине концертной программой "Sələflər və xələflər".

Как сообщает Day.Az, фестиваль собрал участников и гостей вокруг реки Хакари. В одном из самых живописных мест города Лачин гостям был представлен проект "Sələflər və xələflər", основанный на национально-духовном наследии азербайджанского народа, ценностях передачи традиций от родителей к детям, любви и приверженности молодого поколения национальным ценностям.

В концертной программе были представлены совместные выступления известных мастеров искусств Азербайджана с их детьми и воспитанниками, продолжающими их искусство. Проект осуществлен на основе традиций сохранения ценностей национальной музыки, культуры.

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