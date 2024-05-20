Профессор Егяна Ахундова выступила с концертной программой в Эстонии

18 мая 2024 года Народная артистка Азербайджанской Республики, проректор Бакинской Музыкальной Академии имени Узеира Гаджибейли, профессор Егяна Ахундова выступила с концертной программой в Таллинне, Эстония. В концерте, состоявшемся в большом зале Эстонской музыкальной и театральной академии, также приняли участие известные эстонские музыканты, профессора Академии Генри Давид Варема, Арво Лейбур, Тоомас Вавилов и азербайджанский музыкант Хумай Гаджизаде. В концерте приняли участие посол Азербайджана в Эстонии Анар Магеррамов, ректор Эстонской академии музыки и театра, профессор Ивари Илья, председатель Центра азербайджанской культуры в Эстонии Ниязи Гаджиев, эстонские и азербайджанские слушатели.

Как передает Day.Az, в программу концерта вошли произведения И.Брамса, Г.Малера, эстонского композитора Э.Маги, азербайджанских композиторов У.Гаджибейли, Ф.Амирова. Егяна Ахундова представила зрителям серию "12 миниатюр" Фикрета Амирова для фортепиано во время исполнения под видеозапись. Концерт завершился аплодисментами всех слушателей. Пианистка, профессор Егяна Ахундова подарила Эстонской академии музыки и театра диск с фортепианными произведениями Фикрета Амирова, вошедший в лонг-лист в категории премии "Грэмми" Лучший классический компендиум.

Кроме того, Егяна Ахундова провела мастер-класс для студентов фортепианного факультета Эстонской академии музыки и театра в Таллинне в рамках трудового договора международного проекта Erasmus+.

Егяна Ахундова в процессе урока проводила вводные беседы со студентами, объясняла им тонкости фортепианного искусства, секреты мастерства, давала советы. В ходе мастер-класса профессор Егяна Ахундова также выступила перед студентами и показала примеры избранных работ. Она подробно рассказала об азербайджанской фортепианной школе и ознакомила студентов Эстонской академии с музыкальной культурой Азербайджана.

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