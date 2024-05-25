24 мая 2024 года в Центре Современного Искусства в Ичеришехер состоялось открытие выставки "Искусство без границ", организованной Международным клубом художников при поддержке Союза Художников Азербайджана, Объединенного клуба художников, Отеля "Shabran Wellbeing Resort" и Центра искусств "Хатаи". Выставка является кульминацией Международного Арт-Симпозиума БАКУ 2024, который объединил талантливых художников из разных уголков мира.

Как передает Day.Az, на выставке "Искусство без границ" представлены работы, созданные участниками симпозиума в течение его проведения. Художники из Азербайджана, Грузии, Казахстана, России, Узбекистана и Турции демонстрируют уникальные произведения, которые объединяют традиционные и современные подходы в искусстве. Среди участников: Бахрам Халилов и Фархад Ялгузаг (Азербайджан), Лука Гугушвили (Грузия), Ербол Хамиров (Казахстан), Магомед Кажлаев (Россия), Хуршид Зияханов (Узбекистан), Фаррух Негматзаде (Таджикистан) и Ханифе и Хусна Дишбудак (Турция). На открытии выставки присутствовала председатель Союза художников Таджикистана Наргис Хамидова.

Выставка "Искусство без границ" подчеркивает важность культурного обмена и профессионального развития через искусство. Она представляет собой уникальную платформу для взаимодействия культур и художественных традиций, демонстрируя широкий спектр жанров и стилей, отражающих индивидуальные взгляды на современное искусство и культурное наследие.

Экспозиция будет открыта для посещения до 29 мая, предоставляя всем желающим возможность окунуться в атмосферу международного творческого сотрудничества и вдохновения.

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