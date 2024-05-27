YARAT представил выставку "Монумент Свободе"

Пространство современного искусства YARAT представило в Музее живописи Азербайджана XX-XXI веков в Баку групповую выставку "Монумент Свободе", сообщили Day.Az в YARAT.

Экспозиция собрала в одном пространстве произведения живописи, графики, скульптуры, граффити, а также созданные по заказу YARAT видеоработы.

В экспозицию вошли работы художников - Назима Бабаева, Камала Ахмеда, Джавада Мирджавадова, Тогрула Садыгзаде, Сируса Мирзазаде, Шахпеленга Мамедова, Расима Бабаева, Ашрафа Мурада, Малика Агамалова, Мир Надира Зейналова, Рашада Бабаева, Мусеиба Амирова, Адыля Юсифова, Адыля Шихалиева, Сабины Шихлинской, Лейлы Габуловой, Эльнары Насирли, Арзу Рзаева, Амруллы Исрафилова, Эмиля Меджнунова и Эльтурана Мамедова.

В тени доминирующих повествований прошлого порой скрываются недосказанные истории, умолкнувшие голоса и погребённые истины. Громадная советская империя, построенная на принципах марксизма-ленинизма и обещаниях скорого наступления коммунизма, оставила неизгладимый след в истории ХХ века.

Сформировав жизнь и мышление миллионов людей своими утопическими мечтами и авторитарными рычагами, она оставила после своего развала наследие в виде череды личностных трагедий.

Выставка "Монумент Свободе" противопоставляет себя последствиям годов советизации и исследует их влияние на личность, совокупную память, национальную идентичность и коллективное сознание.

В советский период художники-нонконформисты сыграли решающую роль в преодолении идеологических ограничений режима и расширении границ художественного самовыражения. Эти художники были одновременно авангардом скрытого протеста и противниками режима, пытаясь вернуть и по-новому интерпретировать наследие своего народа, выступая против советской гегемонии, которая яростно боролась с историей и культурными традициями Азербайджана.

Фотоработы, видеокомпозиции и инсталляции современных художников в диалоге с ними критическим образом рассматривают противоречия социалистической риторики, вопрошая к её отношению к национальной идентичности, местной культуре и традициям.

В произведениях, созданных по заказу YARAT, исследуются травмы от несправедливости и её продолжительное воздействие на индивидуальную и коллективную память. Групповая выставка "Монумент Свободе" исследует исторический, общественный и политический опыт Азербайджана и представляет то, насколько путь к свободе является тяжелым.

На выставке представлены работы из коллекций Азербайджанского национального музея искусств, Азербайджанской государственной картинной галереи, Союза художников Азербайджана, Галереи Nar и Unibank.

Куратор выставки - Фарах Алакбарли.

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