В Будапеште открылась выставка народного художника Азербайджана Арифа Гусейнова

27 мая в Институте Юнуса Эмре в Будапеште открылась персональная выставка народного художника Азербайджана Арифа Гусейнова, организованная посольством Азербайджанской Республики в Венгрии и Азербайджано-венгерским обществом дружбы при поддержке Национальной комиссии Азербайджана по делам ЮНЕСКО, передает Day.Az.

Выставка будет открыта до 31 мая.

Посол Азербайджана в Венгрии Тахир Тагизаде, который открыл мероприятие своей вступительной речью, проинформировал участников об успешном развитии культурного сотрудничества между Азербайджаном и Венгрией.

В своем выступлении художник Ариф Гусейнов и заслуженный деятель искусств Зиядхан Алиев рассказали о богатой культуре Азербайджана и истории культурных связей между двумя странами. На мероприятии также был продемонстрирован документальный фильм "Карабахнаме", снятый по мотивам произведений Арифа Гусейнова.

В мероприятии приняли участие представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Венгрии, в том числе главы дипломатических миссий Казахстана и Узбекистана, представители прессы и культурных кругов, а также азербайджанской диаспоры в Венгрии.

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