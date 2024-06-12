Президент Узбекистана принял министра культуры Азербайджана

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял 11 июня министра культуры Азербайджана Адиля Керимли, находящегося с визитом в Ташкенте в рамках Дней азербайджанской культуры.

Как сообщили Day.Az в Министерстве культуры, Адиль Керимли передал главе государства приветствия и добрые пожелания Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

На встрече были обсуждены вопросы стратегического партнерства и расширения гуманитарных связей между Узбекистаном и Азербайджаном.

Дни азербайджанской культуры в Ташкенте продлятся до 14 июня.

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