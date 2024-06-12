https://news.day.az/culture/1667560.html Президент Узбекистана принял министра культуры Азербайджана - ФОТО
Президент Узбекистана принял министра культуры Азербайджана - ФОТО
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял 11 июня министра культуры Азербайджана Адиля Керимли, находящегося с визитом в Ташкенте в рамках Дней азербайджанской культуры.
Как сообщили Day.Az в Министерстве культуры, Адиль Керимли передал главе государства приветствия и добрые пожелания Президента Азербайджана Ильхама Алиева.
На встрече были обсуждены вопросы стратегического партнерства и расширения гуманитарных связей между Узбекистаном и Азербайджаном.
Дни азербайджанской культуры в Ташкенте продлятся до 14 июня.
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