Ведется работа по удалению с других платформ песни "Карабах", которую присвоил армянский певец - минкультуры
Как ранее сообщалось, текст и музыка песни "Карабах" ("Карабах - колыбель всех мечтаний"), слова и музыка которой принадлежат азербайджанскому композитору Бахраму Насибову, были изменены Гором Епремяном и исполнены им под названием "Сирун джан" с пометкой "армянская фольклорная музыка", была размещена на различных музыкальных платформах.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в министерстве культуры Азербайджана.
Согласно информации, министерство культуры и Агентство интеллектуальной собственности совместно работают над предотвращением плагиата, связанного с национальным музыкальным наследием Азербайджана.
Министерство культуры и Агентство интеллектуальной собственности выражают благодарность широкой общественности за поддержку и протест против армянского воровства в этом деле.
На начальном этапе песня армянского певца "Сирун джан" уже была удалена с ряда страниц YouTube. В настоящее время продолжаются усилия по удалению и запрету этой песни на других музыкальных платформах ("Youtube Music", "Spotify", "Apple Music", "Amazon Music", "Deezer" и др.).
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