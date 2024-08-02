В Черногории состоялось открытие выставки «Азербайджанский ковер: диалог с природой»

1 августа в Художественной галерее Миодрага Дадо Джурича Национального музея Черногории состоялось открытие выставки "Азербайджанский ковер: диалог с природой". Выставка посвящена 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), которая пройдет в Баку. Экспозиция представляет 24 ценных образца искусства из коллекции Азербайджанского национального музея ковра. К ним относятся ковры, ковровые изделия и эскизы, отражающие богатую культуру, мировоззрение, образ жизни и традиции нашего народа с XVIII века до наших дней.

Как передает Day.Az, на открытии выставки министр культуры и СМИ Республики Черногория Тамара Вуйович, директор Национального музея Черногории Якша Чаласан и директор Азербайджанского национального музея ковра Амина Меликова приветствовав гостей выставки, рассказали о взаимоотношениях между Азербайджаном и Черногорией, сотрудничестве двух музеев, интересных аспектах выставки.

Безворсовые ковры "верни", "зили", ворсовые "Агаджлы", "Шихлы", "Джейирли", "Алпан", а также из ковровых изделий чул, хейбя, мафраш лямягабагы отличаются друг от друга цветовой гаммой, нежной текстурой и неповторимыми узорами. Эти уникальные экспонаты, созданные в ковроткацких центрах Ширвана, Губы, Баку, Газаха, Карабаха и Тебриза, богаты многозначными элементами, стилизованными зооморфными и растительными орнаментами.

Среди произведений искусства, представленных посетителям выставки, особое место занимают авторские эскизы и ковры, сотканные на их основе, современного периода. Это работы народных художников Азербайджана Лятифа Керимова, Камиля Алиева и Эльдара Микаилзаде.

Выставка "Азербайджанский ковер: диалог с природой" проводится при поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики, Министерства культуры и СМИ Черногории, Азербайджанского национального музея ковра и Национального музея Черногории.

Выставка "Азербайджанский ковер: диалог с природой" продлится до 31 августа.

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