Прошло 40 лет… В Аллее почетного захоронения в Баку почтили память Маэстро Ниязи

В Аллее почетного захоронения прошло мероприятие, посвященное 40-летию со дня кончины выдающегося азербайджанского дирижера и композитора, народного артиста СССР и Азербайджана, лауреата Государственных премий Маэстро Ниязи, сообщает Day.Az.

Почтить память великого музыканта пришли видные общественные деятели, представители культуры и науки, творческой интеллигенции и молодежи. Были возложены цветы к могиле Маэстро Ниязи.

Выступившие отметили, что Ниязи внес большой вклад в музыкальную культуру Азербайджана, с его именем связано формирование азербайджанской национальной дирижерской школы. Наряду с тем, что Ниязи был прекрасным дирижером, он также был замечательным композитором, произведения которого и сегодня звучат и любимы слушателями.

Отметим, что Ниязи родился 20 августа 1912 года в Тбилиси в семье известного композитора и театрального деятеля Зульфугара Гаджибейли, брата великого композитора, основоположника азербайджанской классической музыки Узеира Гаджибейли. Ниязи - потомок известной музыкальной династии, стал первым азербайджанским профессиональным дирижером, получившим мировое признание. Формирование и развитие азербайджанской дирижерской школы связано с его именем.

В сопровождении оркестра под его управлением на сцене блистали Бюльбюль, Рашид Бейбутов, Муслим Магомаев, Лютфияр Иманов и другие выдающиеся исполнители. Маэстро Ниязи скончался второго августа 1984 года в Баку.

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