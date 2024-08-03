VII Международный фестиваль ANIMAFILM в Баку

Со 2 по 6 октября при поддержке министерства культуры, Ассоциации анимации и Агентства кино Азербайджана в кинотеатре "Азербайджан" пройдет VII Международный фестиваль анимационных фильмов ANIMAFILM, сообщили Day.Az организаторы.

В этом году на фестиваль поступило 196 заявок из 37 стран в двух международных и двух местных категориях. Из них допущено к конкурсу 48 фильмов из 18 стран; 12 картин будут соревноваться в местных категориях, а 36 - в международных. Среди фильмов, которые будут участвовать в конкурсе, можно будет увидеть картины как профессиональных, так и талантливых молодых аниматоров. В состав жюри вошли - Деметриос Пурсанидис (Греция), Нитья Рамлоган (США), Назрин Агамалиева, Эльшан Джабраилзаде, Масуд Алисой, Вафа Пириева (Азербайджан).

Фильмы, отобранные для участия в конкурсе, будут оцениваться международным жюри и зрителями, а победители будут объявлены на церемонии закрытия VII Международного фестиваля анимационных фильмов ANIMAFILM по следующим номинациям - "Лучший короткометражный анимационный фильм - ГРАН-ПРИ", "Лучший короткометражный детский анимационный фильм", "Лучший азербайджанский короткометражный анимационный фильм", "Лучший азербайджанский студенческий короткометражный анимационный фильм", приз зрительских симпатий и специальные награды от партнеров.

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