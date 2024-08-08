В Гянджинской государственной филармонии пройдет концерт любимых песен видного композитора Арифа Меликова

В Гянджинской государственной филармонии 13 сентября в 19:00 начнется концерт памяти видного азербайджанского композитора, педагога, народного артиста СССР и Азербайджана, лауреата Государственной премии Азербайджана и Премии Гейдара Алиева академика Арифа Меликова (1933 - 2019),

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе филармонии.

В концертной программе, состоящей из излюбленных слушателями песен Арифа Меликова, в сопровождении камерного оркестра и эстрадного ансамбля Гянджинской государственной филармонии, солисты филармонии исполнят произведения композитора "Azərbaycan", "Güllərim", "Dənizdə ay çiməndə", "Gözlərimin dünyası", "Gəl bizim dağlara", "İnandım", "Sən Əslisən, mən Kərəm", "Şirin qızım", "Qonaq gəl bizə", "Dənizə baxıram", "Günəş ürəkli" и другие незабываемые песни. Также на вечере выступит известная пианистка Ульвия Кязымова с циклом "Ötən anlar" и тремя вальсами из произведений Арифа Меликова.

Билеты можно приобрести в кассах Гянджинской государственной филармонии и онлайн по ссылке https://iticket.az/events/concerts/arif-melikov-gnc/122176.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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