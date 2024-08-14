Изъята подделка картины Леонардо да Винчи

Национальная полиция Испании задержала мужчину, который перевозил предполагаемую картину итальянского художника Леонардо да Винчи (1452-1519) с истекшим разрешением на вывоз.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе правоохранительных органов королевства.

По их информации, картина была изъята на пограничном пункте в Модане. В вывозной лицензии утверждалось, что стоимость работы составляет около €1,3 млн и что конечным пунктом назначения являлся Милан.

Отмечается, что произведение было передано в Национальный музей Прадо, где в ходе экспертизы было установлено, что речь шла об имитации, сделанной, как предполагается, в начале XX века с возможным мошенническим умыслом. Расследование продолжалось с июля 2022 года.

Отметим, что недавно международная группа ученых обнаружила захоронение домонгольской знати в ходе раскопок древней пограничной крепости в Монголии.

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