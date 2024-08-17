Сегодня день рождения народного артиста Азербайджана и СССР Муслима Магомаева

Муслим Магомаев, вписавший яркие страницы в летопись многовековой культуры Азербайджана, - выдающийся мастер, обладавший в высшей степени разнообразным репертуаром. Его неповторимое творчество, характеризовавшееся самобытностью и возвысившее советскую эстраду в целом на новый уровень, составляет отдельный пласт в истории музыки. Великий мастер, обладавший врожденным талантом, создал восхитительные образцы оперного вокального исполнения, сочинил песни, которые с любовью были встречены миллионами людей, а также осуществил достойную одобрения деятельность в области кино.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сегодня Муслиму Магомаеву исполнилось бы 82 года.

Муслим Магомаев родился 17 августа 1942 года в творческой семье в Баку: отец был театральным художником (он погиб на фронте), мать - драматическая актриса, дед - Муслим Магомаев, известный азербайджанский композитор, имя которого носит Азербайджанская государственная филармония.

Будущий певец окончил музыкальную школу при Бакинской консерватории по классу фортепиано и композиции и Азербайджанскую консерваторию по классу вокала. Первое его выступление состоялось в Баку. Он выступал втайне от семьи, поскольку в семье были против его раннего выступления. Всесоюзная слава пришла к нему после выступления в Кремлевском Дворце съездов на заключительном концерте Декады азербайджанского искусства в 1962 году. Его первый сольный концерт прошел 10 ноября 1963 года в концертном зале имени Чайковского.

В 1963 году Магомаев стал солистом Азербайджанского театра оперы и балета им. Ахундова, но эстраду не забыл. В 1964-1965 годах он прошел стажировку в миланском театре "Ла Скала". В 1966 и 1969 годах с большим успехом проведены гастроли Муслима Магомаева в знаменитом театре "Олимпия" в Париже. Директор "Олимпии" Бруно Кокатрис предложил Магомаеву подписать годовой контракт, но Министерство культуры СССР отказало. Магомаеву даже предлагали стать нелегальным эмигрантом или "политическим" беженцем, но он отказался.

В 1969 году на фестивале в Сопоте Магомаев завоевал первую премию, а в Каннах - "Золотую пластинку". В 1973 году в возрасте 31 года он стал народным артистом СССР. Слава Магомаева в 1960-1970-е годы была огромной: многотысячные стадионы, бесконечные гастроли по всему Советскому Союзу и за рубежом, частые выступления на телевидении. Пластинки с его песнями выходили огромными тиражами. До сегодняшнего дня на постсоветском пространстве его любят и слушают.

В репертуар певца входило более 600 песен, а его дискография насчитывает 45 грампластинок и 15 компакт-дисков. К тому же Магомаев был известен не только как прекрасный певец, также он писал музыку для театра и кино, сочинял песни и очень любил рисовать. Народный артист СССР Магомаев был награжден многими государственными и общественными наградами Азербайджана и России. В 1998 году он отошел от активной гастрольной и творческой работы и последние годы прожил в Москве. Занимался живописью и общественной деятельностью, вел свой сайт, общался с поклонниками.

Умер Муслим Магомаев в Москве 25 октября 2008 года в возрасте 66 лет после продолжительной болезни. Артист похоронен на Аллее почетного захоронения в Баку.

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