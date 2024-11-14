Грандиозная премьера музыки Франгиз Али-заде в Амстердаме

На десятом - юбилейном международном фестивале в столице Нидерландов - Амстердаме- состоялась премьера нового произведения Франгиз Али-заде - "ŞÖVQ". Написанный по просьбе оркестра Amsterdam Sinfonietta специально для "Cellobiennale - 10", новый виолончельный Концерт Ф.Али-заде был исполнен восходящей звездой виолончельного исполнительства - молодым виртуозом из Вены - Кианом Солтани (Кian Soltani).

Как передает Day.Az, премьера музыки Ф.Али-заде прошла с грандиозным успехом. Многочисленные слушатели, заполнившие большой зал знаменитого Muzikgebouw, были захвачены яркой, темпераментной и глубокой музыкой азербайджанского композитора. Автор и солист неоднократно выходили на сцену под громогласные аплодисменты слушателей и криков - "браво". Также на концерте музыкантами Amsterdam Sinfonietta была блестяще исполнена популярная пьеса Ф.Али-заде, написанная для американского квартета "Kronos"- "Dance".

В многочисленных печатных изданиях и музыкальных журналах, предваряющих фестиваль "Cellobiennale-10" - помещены обширные материалы о жизни и творчестве Ф.Али- заде. Ее называют "живым классиком современной академической музыки, которая на протяжении нескольких десятилетий смогла удержаться на Олимпе композиторского творчества". В голландском музыкальном журнале - "de Nieuwe Muze" - Франгиз Али-заде характеризуют как "визионера современной классической музыки, в каждом своем произведении открывающей новые пути синтеза культурных традиций Востока и Запада на недосягаемом профессиональном уровне". В своем обширном интервью журналу Ф.Али-заде рассказывает о богатых музыкальных традициях Азербайджана, об основоположнике профессиональной музыки - Узеире Гаджибейли и об его уникальной опере - "Лейли и Меджнун".

В европейской телевизионной программе "ARTE" - был также показан сюжет о "Cellobiennale-10", где заметное место было уделено премьере нового произведения азербайджанского композитора - Франгиз Али-заде - "под интригующим названием" - ŞÖVQ".