В Баку состоится концерт "С любовью к Маэстро" памяти Вагифа Мустафазаде с участием известных музыкантов

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, 15 декабря в 19.00, состоится концерт "С любовью к Маэстро", посвященный 45-летию со дня смерти основоположника джаз - мугама, всемирно известного пианиста и композитора Вагифа Мустафазаде.

Как передает Day.Az, вечер организован Благотворительным фондом имени Вагифа Мустафазаде при поддержке PASHA Private Banking.

В концертной программе выступят известные музыканты, джазмены - народный артист Салман Гамбаров и его группа Bakustic Jazz, заслуженные артисты Эмиль Афрасияб, Исфар Сарабский, Руслан Гусейнов, солист Московской государственной академической филармонии Риад Мамедов, всемирно известный пианист Яков Окунь (Россия). На вечере прозвучат произведения Вагифа Мустафазаде.

Билеты можно приобрести во всех кассах города и онлайн

https://iticket.az/events/concerts/with-love-to-the-maestro/133355

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az