В Баку показали выставку, посвященную искусству гурама

Выставка, посвященная искусству гурама, организована в воскресенье в Художественном павильоне Азербайджана в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29) в Баку.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

На выставке состоялись мастер-классы по искусству гурама, где туристам была продемонстрирована техника лоскутного шитья.

Мастер Центра гурама, расположенного в Государственном историко-этнографическом заповеднике "Гала", Афаг Джалилова в беседе с корреспондентом АЗЕРТАДЖ отметила, что этот вид искусства имеет глубокие исторические корни и восходит к древним традициям. По ее словам, гурама - это экологически чистый продукт, который воплощает принципы нулевых отходов и устойчивости.

"Каждая гурама - это образец культурного наследия, отличающий гармонией цветов и материалов, образец искусства, которым наш народ занимался на протяжении веков. В результате отходы снижаются до минимума. Объединение лоскутков ткани в единое полотно укрепляет мышление о рациональном использовании ресурсов. Благодаря этому искусству формируется подход к повторному использованию вещей и тем самым вносится вклад в защиту окружающей среды", - сказала мастер.