Мехрибан Алекперзаде открыла огонь из пушки в Петропавловской крепости! Первая женщина, награжденная премией имени Чингиза Айтматова

Художественному руководителю Азербайджанского государственного академического национального драматического театра, заслуженному деятелю искусств, лауреату Государственной премии, режиссеру Мехрибан Алекперзаде вручена премия Межпарламентской Ассамблеи государств-членов Содружества Независимых Государств (МПА СНГ) имени Чингиза Айтматова.

Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе театра.

Интересно, что перед церемонией вручения Мехрибан Алекперзаде открыла в Петропавловской крепости огонь из пушки, предназначенной для почетных гостей.

Премию вручила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко в рамках 57-го пленарного заседания МПА СНГ.

Мехрибан Алекперзаде, поблагодарив МПА СНГ за высокую награду, отметила, что видный писатель и философ Чингиз Айтматов (1928-2008) является примером общемировых человеческих ценностей и национальных традиций, его произведения откликаются в сердце каждого человека, поскольку призывают к гуманизму и толерантности. Многообразное творчество Мастера вышло за рамки национальной литературы, став мировым достоянием. Его книги переведены на 160 языков, а большая часть работ экранизирована. Айтматов писал об отношениях человека и природы, об угрозах, стоящих перед нашей планетой, о поисках смысла жизни, о великом значении памяти, совести и любви.

После церемонии вручения председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова поздравила Мехрибан Алекперзаде с присуждением высокой награды. Отметим, что кандидатура Мехрибан Алекперзаде была выдвинута в июле этого года Постоянной комиссией МПА СНГ по культуре, информации, туризму и спорту под председательством депутата Высшего собрания Узбекистана Эркина Захидова, который подробно рассказал о творческой деятельности Мехрибан Алекперзаде, отметив заслуженность награды, полученной азербайджанским режиссером.

Премия имени Чингиза Айтматова, учрежденная в ноябре 2012 года решением Межпарламентской ассамблеи СНГ, ежегодно присуждается за заслуги в области культуры, образования, вклад в развитие гуманитарных наук, литературы и искусства, изучение и сохранение культурного наследия, сближение и взаимообогащение культур, народов и наций.

Особо отметим, что Мехрибан Алекперзаде стала первой женщиной, удостоенной этой награды. Она была удостоена премии за успешную постановку спектакля "И дольше века длится день" по произведению всемирно известного писателя и драматурга, кыргызского классика Чингиза Айтматова. Премьера прошла в марте этого года в Аздраме.