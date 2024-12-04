Азербайджан и Йемен планируют усилить культурное сотрудничество

4 декабря министр культуры Азербайджана Адиль Керимли встретился с новоназначенным послом Йеменской Республики Мухаммедом Салехом Ахмедом Туригом.

Как сообщили Day.Az в министерстве, министр поздравил дипломата с началом дипломатической деятельности в Азербайджане и пожелал ему успехов в работе. По его словам, Азербайджан, являясь частью исламского мира, придает большое значение сотрудничеству с мусульманскими странами.

Было отмечено, что культура является важным инструментом для наведения мостов между народами. Для установления культурного сотрудничества между Азербайджаном и Йеменом должна быть создана правовая основа. Азербайджанская сторона готова предпринять шаги в этом направлении.

Выразив благодарность за теплый прием, посол Мухаммед Салех Ахмед Туриг отметил, что рад началу осуществления дипломатической деятельности в нашей стране. Он сказал, что приложит все усилия для налаживания отношений между двумя странами в ряде областей, в том числе в сфере культуры.

В ходе беседы были затронуты вопросы образования йеменской молодежи в области искусства в Азербайджане, состоялся обмен мнениями в связи с приобретением опыта в библиотечной, музейной сферах, области сохранения культурного наследия.