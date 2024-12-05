В Баку отметили юбилей Мохлата Муслимова

В Международном центре мугама в Баку состоялся вечер, приуроченный к 70-летию известного исполнителя на таре, профессора кафедры мугама Национальной консерватории Азербайджана, художественного руководителя Ансамбля народных инструментов имени Ахмеда Бакикханова, народного артиста Мохлата Муслимова.

Как передает Day.Az, на мероприятии выступили советник министра культуры Азербайджана Джахангир Селимханов, проректор Азербайджанской национальной консерватории Лала Гусейнова, заслуженный работник культуры Нахчыванской Автономной Республики Акрам Мамедли, директор Международного центра мугама, заслуженный артист Сахиб Пашазаде. Они отметили огромный вклад юбиляра в развитие и популяризацию национального музыкального искусства.

Мохлат Муслимов родился 9 августа 1954 года в Баку. Он является выпускником Азербайджанской государственной консерватории имени Узеира Гаджибекова, где обучался на факультете народных инструментов по специальности тара. С 1975 года он выступал солистом оркестра народных инструментов имени Саида Рустамова, а с 1988 года стал солистом мугам-трио имени Джаббара Гаръягдыоглу в Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева. С 1988 года Муслимов преподавал в Азербайджанской государственной консерватории, а последние годы - в Национальной консерватории Азербайджана, воспитывая многих талантливых музыкантов.

Его заслуги также были отмечены за представление азербайджанской культуры на международной арене. Мохлат Муслимов с большим мастерством выступал в Турции, России, Франции, США, Канаде, Великобритании, Италии, Бельгии, Венгрии, Таиланде, Израиле, Индии, Тунисе, Марокко, Польше, Румынии, Катаре, Иордании, Никарагуа, Коста-Рике и других странах, а также во всех бывших республиках СССР. Его концерты на международных фестивалях и конкурсах всегда были успешными. Более 20 компакт-дисков Муслимова выпущены за рубежом, его произведения хранятся в архивах национальных и иностранных радиостанций. Он также снялся в фильмах "Qəzəlxan" (1991), "Bu səs Qədirin səsidir" (2007), "Buta" (2011).

Концертная программа включала выступления самого Мохлата Муслимова, его сына, исполнителя на таре Рустама Муслимова, народных артистов Мелекханым Эйюбовой, Гюльянаг Мамедовой, Айгюн Байрамовой, Забита Набизаде, заслуженного деятеля искусств Агиля Меликова, заслуженного артиста Фируз Сахавета и других. Они исполнили произведения в сопровождении Ансамбля народных инструментов имени Ахмеда Бакиханова ЗАО "Азербайджанское телевидение и радио".

Ведущим вечера был секретарь Союза писателей Азербайджана Ильгар Фахми. Выступления завершились овациями зрителей, поздравлениями юбиляра и пожеланиями дальнейших творческих успехов.

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