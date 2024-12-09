В Азербайджанском русском драмтеатре состоится премьера спектакля "Бременские музыканты"

В Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре 30-31 декабря состоится премьера спектакля "Бременские музыканты" по мотивам сказки братьев Гримм в постановке режиссера Раули Турккан.

Как сообщает Day.Az, инсценировка и музыкальное оформление - заслуженный работник культуры Владимир Неверов, художник по костюмам - заслуженный работник культуры Ольга Аббасова, художник по декорациям - заслуженный работник культуры Александр Федоров, хореография - Рауля Турккан, ассистент режиссера - Юлия Лимарева.

В спектакле заняты заслуженные артисты Азербайджана Инна Имранова, Милана Соколенко, актеры Ярослав Трифонов, Заур Терегулов, Ягуб Зейналов, Румия Агаева и др.

"Бременские музыканты" - яркий музыкальный спектакль для всей семьи, созданный по мотивам знаменитой сказки братьев Гримм. История рассказывает о дружбе, смелости и свободе, воплощенных в приключениях странствующей группы друзей - Ослика, Пса, Кота, Петуха и Трубадура. Главные герои, стремясь к мечте, сталкиваются с трудностями, встречают любовь, побеждают злодеев и доказывают, что вместе можно преодолеть любые препятствия. В постановке вас ждут зажигательные песни, яркие костюмы, захватывающая хореография и атмосфера веселого праздника.

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