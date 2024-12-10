В Баку выступил один из самых необычных музыкантов современности

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под управлением художественного руководителя и главного дирижера, заслуженного артиста Фуада Ибрагимова и пианиста, профессора Московской консерватории, заслуженного работника культуры России Михаила Лидского.

Как передает Day.Az, Михаила Лидского называют одним из самых оригинальных пианистов современности, музыкантом со своим стилем и почерком, редким обаянием и виртуозностью, с широким творческим диапазоном и мастером интерпретаций.

В программе прозвучали произведения Иоганнеса Брамса: концерт №2 для фортепиано с оркестром B-dur (соч.83) и симфония №3 F-dur (соч.90).

Фото - Кямран Багиров

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