Сибель Джан выступила с концертом в Баку

В Бакинском конгресс-центре с аншлагом прошел концерт звезды турецкой эстрады Сибель Джан.

Как передает Day.Az, популярная певица в очередной раз подарила бакинским поклонникам яркое шоу с живым исполнением своих хитов и новых композиций. Турецкая звезда также известна своими танцами на сцене, которыми сопровождала свое исполнение. В программу концерта также вошли азербайджанские композиции, которые певица исполнила с особой любовью, вызвав овации зала. Артистка отметила братские отношения Турции и Азербайджана, назвав нашу страну своей второй родиной.

"Я всегда с радостью приезжаю в Баку и выступаю для моих дорогих азербайджанских поклонников. Я очень рада снова быть здесь. Спасибо вам всем за то, что пришли на мой концерт. Хорошо, что вы у меня есть!" - сказала Сибель Джан.