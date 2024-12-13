В ЮНЕСКО прошла конференция, посвященная 950-летию "Диван лугат ат-турк" - ФОТО - ВИДЕО
13 декабря в столице Франции городе Париж, в штаб-квартире ЮНЕСКО, состоялась международная конференция "Рисование карты мира в текстологии: к 950-летию произведения "Диван лугат ат-турк" ("Словарь тюркских наречий" - ред.)".
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространила Национальная комиссия Азербайджана по ЮНЕСКО.
Мероприятие посвящено 950-летию выдающегося словарника и филолога Махмуда Кашгарлы в рамках программы юбилеев ЮНЕСКО 2024 года.
Конференция была организована Фондом тюркской культуры и наследия в сотрудничестве с тюркскими государствами и в ней приняли участие высокопоставленные официальные лица и ученые.
Основными докладчиками являются - президент Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раймкулова, помощник генерального директора ЮНЕСКО по африканским приоритетам и внешним связям Фирмин Матоко, генеральный секретарь Национальной комиссии Азербайджанской Республики по ЮНЕСКО, посол по особым поручениям Сеймур Фаталиев, постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев и другие.
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