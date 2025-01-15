В Баку прошло мероприятие Azerbaijan Kids Fashion Show 2025, организованное Star Kids Group, в котором приняли участие дети в возрасте от 4 до 14 лет, сообщает Day.Az.

Мероприятие было не столько конкурсом моды, сколько настоящим приключением на тему детских амбиций, мечт и первых шагов в мир большого искусства. 82 маленьких модели - 36 девочек и 46 мальчиков - продемонстрировали свои таланты на подиуме, который в один момент стал для них центром Вселенной. Публика не могла удержаться от восторга, наблюдая, как маленькие звезды осваивают искусство дефиле, как осваивали его когда-то их взрослые коллеги, теперь уже не раз появившись на страницах модных журналов.

"Наша цель - не только развивать творческий потенциал детей и молодежи с особыми способностями, но и представить их сначала в нашей стране, а затем и за рубежом", - отметила директор Star Kids Group Айгюн Алиева.

В составе жюри были председатель ОО "Женщины-предприниматели Азербайджана" Зенфира Агаева, заслуженная артистка Алмаз Алескерова, модельеры-дизайнеры Шалала Магсудова и Лейла Ахмедова, предприниматель Нармин Аббасова, заместитель председателя правления Международной организации гуманистической педагогики Афаг Алиева, актер и телеведущий Шахрияр Абилов, победитель Azerbaijan Kids Fashion Show 2023 и Azerbaijan Kids Best Model 2023 Джахан Гурбан.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az.