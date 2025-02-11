Азербайджанскую музыку с участием Assento Orchester встретили овациями в Германии

Произведения великого азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли "Aşıqsayağı" и "Arazbarı" встретили овациями в Германии. Концертные программы Assento Orchester под названием Tanzmusic под управлением дирижера Рафаэллы Мартинс были представлены в центрах Kirche Lüdenhausen и Aula des Kaiser-Wilhelm- und Ratsgymnasiums города Ганновер, сообщила Trend Life почетная гостья вечеров, пианистка, заслуженная артистка Азербайджана Наргиз Алиева, передает Day.Az.

На вечерах были представлены произведения мировых классиков, в том числе произведения Узеира Гаджибейли.

"Я особенно ждала музыки из Азербайджана, так как она не часто звучит в Германии, и очень рада нашим гостям из этой страны. Эту музыку приятно слушать здесь, она имеет особую связь с нашим оркестром. Наша вторая скрипка оркестра Бахшали Байрамов родом из Азербайджана. И благодаря поддержке его семьи, тех, кто помогал ему из Азербайджана, удалось получить ноты этих композиций. Композитор Узеир Гаджибейли считается основоположником современного профессионального музыкального искусства Азербайджана, создателем первой оперы на исламском Востоке. Он был большим поклонником европейской музыки и создавал удивительную гармонию в своих композициях", - отметила на вечерах Рафаэлла Мартинс.

Отметим, что ноты композиций были представлены Наргиз Алиевой.

"В этом году в Азербайджане отмечается 140-летие великого азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли, оставившего своим многогранным творчеством неизгладимый след в истории азербайджанской культуры, обогатившего национальную музыкальную сокровищницу грандиозными произведениями, как педагог воспитавшего плеяду известных артистов. Узеир Гаджибейли создал уникальные жемчужины искусства, занимающие почетное место в золотом фонде мировой музыки. И поэтому очень важно пропагандировать творчество Мастера во всем мире", - сказала Наргиз Алиева.