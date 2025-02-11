Азербайджанская оперная певица выступила на европейских сценах в опере Джузеппе Верди - ФОТО
Итальянская организация "Opera 2001" представляет показ оперы Джузеппе Верди "Трубадур" в разных городах Испании и Франции.
Об этом во вторник сообщает Day.Az со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой Азербайджана.
Сообщается, что партию цыганки Азучены в спектакле, который будет представляться до 2 марта, исполняет Чинара Ширин (меццо-сопрано). Выступление артистки встречается публикой с большим интересом.
Проживающая в Италии оперная певица Чинара Ширин - участница ряда проектов, реализуемых при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана. Одним из таких проектов является концертная программа "Музыка не знает границ", организованная членом правления Альянса азербайджанцев Германии, пианисткой Сабиной Мамедовой. Программа была представлена 3 марта прошлого года в Милане.
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