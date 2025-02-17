В Баку состоится презентация "Вечное возвращение" пианистки из Австрии

В Международном центре мугама 5 марта в 19.00 состоится презентация книги "Əbədi qayıdış" (Вечное возращение) нашей соотечественницы из Австрии, заслуженной артистки Азербайджана, лауреата международных конкурсов, пианистки Рены Рзаевой, сообщили Day.Az организаторы вечера.

Книга посвящена отцу пианистки, видному политическому и общественному деятелю Джамаледдину Рзаеву, который внес большой вклад в развитие страны после Великой Отечественной войны (1941-1945). В рамках мероприятия Рена Рзаева выступит с концертной программой "Nəsillər Boyu" (На протяжении поколений). Программа охватывает сочинения композиторов разных эпох, начиная от классики до композиторов 21-го века (Й.Гайдн, Н.Метнер, А. Ализаде, Р. Гасанова и др.).

Рена Рзаева является выпускницей Азербайджанской государственной консерватории и была солисткой Азербайджанской государственной филармонии с 1984 по 2013 годы. Последние шесть лет живет в Австрии, где продолжает свою концертную деятельность. В репертуаре пианистки произведения таких австрийских композиторов, как У. Дитер Сойка, Р. Фрайзитцер, Т. Хайниш, Х. Эбенхёх, К. Мусалек . Некоторые из них написаны специально для неё и исполняются во всем мире.

Рена Рзаева выступала с сольными концертами во многих странах мира - Австрии, Германии, Нидерландах, Италии, Англии, Франции, Швейцарии, США, России, Испании, Турции, Египте.

В её репертуар входят в том числе такие сложные произведения, как "Kreisleriana" Р. Шумана, Вариации на тему Паганини И. Брамса, "Petruschkasuite" И. Стравинского и фортепианные концерты С. Прокофьева, Б. Бриттена, Л. Бернштейна и П. Хиндемита и др.

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