Музыкальные сказки при свечах в Баку с участием Mystery Ensemble

Уникальный концерт состоится 29 марта в 18:00 и 20:00 в фантастически атмосферном Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной филармонии (Кирхе) в самом сердце Баку. Сказочный вечер при сотнях свечей с шедеврами Петра Чайковского - долгожданное событие в Баку, которое нельзя пропустить, сообщили Day.Az организаторы концерта RED EVENTS & Distribution ltd.

Атмосферный зал наполнится красивейшим звучанием любимых мелодий из "Щелкунчика", "Лебединого озера" и "Спящей красавицы". В этот весенний вечер при романтичном мерцании множества горящих свечей вы окунетесь в мир фантастической музыки в необыкновенном, красочном исполнении современного оркестра Mystery Ensemble. Восторг для всей семьи гарантирован.

Эмоциональное и виртуозное исполнение буквально оживит знакомых героев известных музыкальных сокровищ Чайковского.

Перед началом концерта приглашаем вас полюбоваться интерьерами и архитектурными элементами зала при мерцающих свечах. Прогуляться по ним, окунуться в сказочную атмосферу - одно удовольствие!

Наши концерты при свечах наполняют волшебством самые необыкновенные, атмосферные, захватывающие дух места Баку: мы дарим вам уникальный опыт мультисенсорного восприятия живой музыки и максимально задействуем ваши слуховые, зрительные и тактильные ощущения. Прочувствуйте музыку всей душой!

Mystery Ensemble - уникальный коллектив, который исполняет самую актуальную музыку. Это живое звучание акустических струнных инструментов, уникальные аранжировки, виртуозные клавишные, эффектная перкуссия, а также артистизм и драйв от молодых и горящих своим делом профессионалов. Оркестр создаёт волшебное настроение в самых атмосферных залах Баку.

Самое время впустить музыку в ваши сердца и прожить это невероятное приключение вместе с Mystery Ensemble!

Не упустите шанс приобрести билеты на самый красивый, атмосферный, феерический концерт марта для всех ваших любимых!

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