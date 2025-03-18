В Баку обсудили меры по охране древних поселений

В столице Азербайджана, Баку, в Центре Гейдара Алиева Министерством культуры Азербайджанской Республики была организована международная конференция на тему "Защита древних поселений: угрозы и современные подходы", сообщает Day.Az.

Открытие конференции состоялось с участием министра культуры Азербайджанской Республики Адиля Керимли, генерального секретаря ТЮРКСОЙ Султана Раева, президента Национальной академии наук Азербайджана Исы Габиббейли, президента Тюркской академии профессора Шахина Мустафаева, президента Международного фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкуловой, директора ЮНЕСКО по культуре и чрезвычайным ситуациям Кристы Пиккат и президента Института культуры Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Саада С. Хана. В двухдневном мероприятии приняли участие учёные, исследователи, эксперты, представители неправительственных организаций и средства массовой информации из различных стран.

В своём выступлении на конференции генеральный секретарь Султан Раев отметил, что сохранение доисторических человеческих поселений является глобальной проблемой, затрагивающей всё человечество. Выражая важность, которую ТЮРКСОЙ придаёт сохранению общего исторического и культурного наследия, Раев сказал: "Наша древняя цивилизация, корни которой уходят вглубь тысячелетий, возлагает на нас большую ответственность. Защита этого наследия - общая задача не только для одной страны, но и для всего тюркского мира и человечества", - сказал он.

Генеральный секретарь Раев подчеркнул значение, которое Азербайджан придавал культуре и науке в своём регионе на протяжении всей истории, и отметил ведущую роль страны в сохранении наследия прошлого и передаче его будущим поколениям. "Реализация таких дальновидных проектов Азербайджаном также имеет большое значение для нашего общего будущего", - добавил он.

Министр культуры Азербайджана Адиль Керимли в своём выступлении на открытии конференции подчеркнул, что защита исторического и культурного наследия является не только региональной, но и глобальной ответственностью. Министр Керимли отметил: "Сохранение древних человеческих поселений - это не только сохранение нашего прошлого, но и обеспечение нашего будущего. Как Азербайджан, мы будем продолжать укреплять международное сотрудничество и поддерживать совместные проекты в этой области", - сказал он.

В рамках конференции также обсуждались такие глобальные проблемы, как изменение климата, урбанизация и разрушение исторического наследия.